Bilal Erdoğan: ABD'de 3 bin dolar kazanan, Türkiye’de 5 bin lira kazanandan daha kötü şartlarda yaşıyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Niğde'de 'Gençlik Buluşması' isimli söyleşide ilginç bir açıklama yaptı.

Bilal Erdoğan, gençlere, “Burada yıllık kazancı diyelim ki 5 bin dolar, 10 bin dolar olan bir insan, sanıyor ki Amerika’da 30 bin dolar kazanan insan daha rahat bir hayat yaşıyor. Hayır, böyle değil. Amerika'da 30 bin dolar kazanan insan, yıllık söylüyorum, aylık diyelim ki 3 bin dolar kazanan bir insan, Türkiye'de 5 bin lira kazanan insandan daha kötü şartlarda yaşıyor” dedi.