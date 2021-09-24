Bilal Erdoğan 5 yıl önceki habere erişim engeli getirtti: Saygınlığı rencide edilmiş

Bilal Erdoğan'ın BMZ şirketiyle inşaat sektöründe ortaklık yapan Mehmet Gür'ün Sabiha Gökçen havalimanı yakınlarında satın aldığı arazide 200 milyon liralık rant yaratıldığının ortaya çıkmasıyla ilgili haberler 5 yıl önce gündeme gelmişti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan sözkonusu haberlere, 5 yıl sonra "onurunu ve saygınlığını rencide edici ifadeler yer aldığı" gerekçesiyle erişim engeli getirilmesi için bugün avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurdu.
Mahkeme aynı gün "başvuranın şeref ve onurlarını rencide edici mahiyette saldırı niteliğinde sözler sarf edildiği, kişilik haklarını ihlal edici mahiyette paylaşımda bulunulduğu anlaşılmakla" diyerek, aralarında soL'da 4 Ocak 2016'da yayımladığımız haberin de bulunduğu içeriklerin yayından çıkarılmasına karar verdi.