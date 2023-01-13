BİK resmi ilan koşullarını belirleyecek: 'Basın kuruluşlarını kapatmaya yönelik düzenleme'

Basın İlan Kurumu'nun (BİK) bugün yapılacak Genel Kurul toplantısında gazete ve internet sitelerine resmi ilan ve resmi reklam verilmesinin koşulları belirlenecek.

BİK tarafından bugünkü toplantı için hazırlanan yönetmelik taslağı basın kuruluşları ve basın meslek örgütlerinden büyük tepki toplamıştı.

Eskişehir’de internet haber sitelerini ziyaret eden CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, ziyaretleri sonrasında yaptığı açıklamada BİK’e çağrıda bulundu.

Çakırözer'in çağrısı şöyle:

İnternet haber sitelerinin resmi ilanlardan yararlanabilmesi için getirilen 2 yıl bekleme süresi çok ağır bir koşuldur. Bekleme koşulunu istisnai halini oluşturan 'Çalışan personel sayısını iki katına, site trafiğini altı katına çıkarma' şartı da yine Anadolu’da yayın yapan binlerce internet sitesinin hiçbiri tarafından karşılanabilir değildir. 2 yıl bekleme süresi kaldırılmalıdır.

İnternet haber sitelerinin resmi ilanlardan faydalanması için getirilen asgari çalışan sayıları ve sağlamaları gereken ziyaretçi trafiği koşulları da gerçekçi değildir. Mesela Eskişehir’de 8 kişi çalıştırma, günde 50 haber yapma, 20 bin tekil ziyaretçi ve 60 bin görüntülenme şartlarını hiçbir basın kuruluşu sağlayamaz.