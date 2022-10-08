Biden'ın oğluna vergi ve sahtecilik suçlaması

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a vergi ve sahtecilik suçundan dava açılabileceği söyleniyor. Delaware eyaletindeki federal savcıların, Hunter Biden'ı, vergi suçlarının yanı sıra bir silah alımı sırasında yanlış beyanda bulunmaktan suçlayabileceği ifade edildi.

İncelemeleri sürdüren savcıların Biden hakkında herhangi bir suçlama öne sürmeden önce daha fazla delile ihtiyaç olup olmadığını tartıştıkları öne sürüldü.

CNN'e konuşan bir kaynak, Biden'ın hukuk ekibi ile Adalet Bakanlığı arasındaki görüşmelerin birkaç aydır devam ettiğini belirtti.

Hunter Biden'ın vergi kayıtları ve Çin'deki ticari faaliyetleriyle ilgili para transferini inceleyen savcıların, ayrıca uyuşturucu bağımlısı olduğunu açıkladığı dönemde ateşli silah edindiği iddialarını da soruşturduğu ifade ediliyor.