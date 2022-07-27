Biden'ın koronavirüs testi negatif çıktı

Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Joe Biden’ın Covid-19 testlerinin negatif çıktığı açıklanırken, 5 günlük karantinasının da sona erdiği aktarıldı.

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ABD Başkanı Joe Biden, 21 Temmuz’da koronavirüse yakalanmış ve kendisini Beyaz Saray’da karantinaya aldığını açıklamıştı. Biden’ın, dün gece ve bu sabah yapılan Covid-19 testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

Biden’ın doktoru Kevin O'Connor, Biden’ın 5 gündür uyguladığı karantinanın sona ereceğini belirterek, koronavirüs semptomlarının neredeyse tamamen düzeldiğini belirtti. 

Biden sosyal medya hesabından negatif çıkan testinin resmini paylaşarak, “Oval Ofise geri dönüyorum. İyi bakım için Doktora [Kevin O'Connor] ve desteğiniz için hepinize teşekkürler” dedi. 

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Biden Covid-19'a yakalandı