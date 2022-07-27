Biden'ın koronavirüs testi negatif çıktı

ABD Başkanı Joe Biden, 21 Temmuz’da koronavirüse yakalanmış ve kendisini Beyaz Saray’da karantinaya aldığını açıklamıştı. Biden’ın, dün gece ve bu sabah yapılan Covid-19 testlerinin negatif çıktığı açıklandı.
Biden’ın doktoru Kevin O'Connor, Biden’ın 5 gündür uyguladığı karantinanın sona ereceğini belirterek, koronavirüs semptomlarının neredeyse tamamen düzeldiğini belirtti.
Biden sosyal medya hesabından negatif çıkan testinin resmini paylaşarak, “Oval Ofise geri dönüyorum. İyi bakım için Doktora [Kevin O'Connor] ve desteğiniz için hepinize teşekkürler” dedi.
Back to the Oval.— President Biden (@POTUS) July 27, 2022
Thanks to Doc for the good care, and to all of you for your support. pic.twitter.com/Cfzn1zAKJF