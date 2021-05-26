Biden'ın Hava Kuvvetleri Sekreteri adayı: Türkiye'de F-35 parçası üretimini durduracağım

ABD Başkanı Joe Biden'ın Hava Kuvvetleri Sekreteri adayı Frank Kendall göreve gelmesi durumda en kısa sürede F-35 savaş uçaklarının parçalarının Türkiye'de üretimini durduracağını söyledi.

Kendall dün ABD Senatosu'da senatörlerin sorularını yanıtladı.

ABD, Türkiye'yi Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri satın alması nedeniyle 2019 yılında resmen F-35 programından çıkarmış, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının teslimatını da durdurmuştu.

ABD Türkiye'de F-35 motorlarının ve gövdesinin parçalarının üretimini 2022 yılında durdurmayı planlıyor.

Ancak Kendall dün yaptığı açıklamada göreve gelmesinin ardından en kısa sürede Türkiye'den F-35 parçalarının alımını durduracağını söyledi. "Türkiye'deki mevcut durumda Türkiye'de F-35 parçalarını üretmememiz gerektiğini düşünüyorum" dedi ve göreve geldiğinde "mümkün olan en kısa sürede" Türkiye'de F-35 parçalarının üretimini durduracağını açıkladı.