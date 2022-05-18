Biden'dan 'Türkiye' açıklaması: Bence iyi olacağız

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken New York'ta ikili görüşme yaparken ABD Başkanı Joe Biden gazetecilerin Türkiye ile ilgili sorusuna "Bence iyi olacağız" şeklinde yanıt verdi.

Biden İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği konusunda Türkiye'yi ikna edip edemeyeceğine ilişkin soru üzerine "Türkiye'ye gitmiyorum ama bence iyi olacağız" dedi.

Turkey's FM is meeting with his US counterpart right now.

Meanwhile US President Biden made it sweet and short when asked if he could convince Turkey to greenlight Finland and Sweden's NATO bid:

"I'm not going to Turkey but I think we're going to be OK!"pic.twitter.com/pt7Dxj3CAK — Güldenay Sonumut (@Guldenay007) May 18, 2022



