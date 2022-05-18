Biden'dan 'Türkiye' açıklaması: Bence iyi olacağız

ABD Başkanı Biden, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği konusunda Türkiye'yi ikna edip etmeyeceği sorusuna yanıt verdi.

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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken New York'ta ikili görüşme yaparken ABD Başkanı Joe Biden gazetecilerin Türkiye ile ilgili sorusuna "Bence iyi olacağız" şeklinde yanıt verdi.

Biden İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği konusunda Türkiye'yi ikna edip edemeyeceğine ilişkin soru üzerine "Türkiye'ye gitmiyorum ama bence iyi olacağız" dedi.


 