Biden'dan seçim sonrası başkanlık açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, 8 Kasım'da düzenlenen ara seçimlere ilişkin Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, 2024'te düzenlenecek başkanlık seçimleri için adaylık niyetinde olduğunu ve bu yıl sonuna kadar kesin bir karara varabileceğini söyledi.

Seçimleri "Amerikan demokrasisi için iyi bir gün" olarak nitelendiren Biden, birçok kişinin beklediği şekilde "kırmızı dalganın" gelmediğini ve Cumhuriyetçilerin beklentilerin gerisinde kaldığını belirtti.

Biden, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisinde çoğunluğu sağlamak konusunda avantajlı olduğunu kabul ederek, bugün Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçilerin lideri Kevin McCarthy ile bir telefon görüşmesi yapacağını kaydetti.