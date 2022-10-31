Biden'dan Lula'ya kutlama telefonu

ABD Başkanı Joe Biden, Brezilya'nın yeni devlet başkanı seçilen Luiz Inacio Lula da Silva'yı telefonla arayarak kutladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, görüşme sırasında Biden, "özgür, adil ve güvenilir seçimlerin ardından Brezilya demokratik kurumlarının gücünü" övdü.

İki devlet başkanının ABD ve Brezilya arasındaki "güçlü ilişkiyi görüştüğü" belirtilen açıklamada, görüşmede Biden'la Lula'nın karşılıklı olarak iklim değişikliğiyle mücadele, gıda güvenliğinin korunması, kapsayıcılık ve demokrasinin teşvik edilmesi, bölgesel göçün yönetilmesi de dahil olmak üzere ortak zorlukların üstesinden gelmek için ortak çalışmaya devam etme taahhüdünde bulunduğu belirtildi.