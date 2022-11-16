Biden'dan kameramana: Delikanlının kollara bak baldırım kadar, biz bunlara silah deriz

ABD Başkanı Joe Biden, Endonezya’nın Bali Adası’nda düzenlenen G20 kapsamında çekiminde bulunan Rus Pervıy Kanal kameramanı Yuriy Şolmov’un kol kaslarını övdü.

Gazetecilerle konuşan ABD Başkanı Joe Biden'ın bir an duraklayıp Rus kameramanın kaslarına odaklandığı görüldü.

"Bu delikanlının kol kasları beni korkutuyor. Adeta baldırım kadar" diyen Biden, kameramanı işaret ederek "Umarım bizim taraftadır" ifadelerini kullandı.

Kameramanın Rus olduğunun söylenmesi üzerine ise "Nereli olduğu önemli değil! Amma da kasları var. Bizim orada bunlara silah deriz" dedi.

Konuşma sırasında Biden'ın yanında olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, kameramana "İyi çalışıyorsunuz" dedi.