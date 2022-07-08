Biden'dan 'Abe suikastı' açıklaması: Japonya ve herkes için bir trajedi

ABD Başkanı Joe Biden, eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin bugün uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

"Japonya'nın eski Başbakanı arkadaşım Abe Şinzo'nun kampanya sırasında vurularak öldürüldüğü haberi karşısında şaşkına döndüm, öfkelendim ve derinden üzüldüm" diyen Biden "Bu, Japonya ve onu tanıyan herkes için bir trajedi" ifadesini kullandı.

Biden yakın çalışma ayrıcalığına sahip olduğunu söylediği Abe için "Ülkelerimiz arasındaki ittifakın ve halklarımız arasındaki dostluğun savunucusuydu" dedi.

Abe'nin Japonya'nın en uzun süre görev yapan başbakanı olduğunu hatırlatan Biden "özgür ve açık bir Hint-Pasifik vizyonu sürecek" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Biden mesajında "Her şeyden önce, Japon halkına derinden değer verdi ve hayatını onların hizmetine adadı. Saldırıya uğradığı anda bile demokrasi işiyle meşguldü. Henüz bilmediğimiz birçok ayrıntı olsa da, şiddet içeren saldırıların asla kabul edilemez olduğunu ve silahlı şiddetin, bundan etkilenen topluluklarda her zaman derin bir iz bıraktığını biliyoruz. ABD, bu acı anında Japonya'nın yanında duruyor. Ailesine en derin taziyelerimi iletiyorum" diye belirtti.