Biden yaptırım açıklamasına Batı medyasında ilk yorum

ABD Başkanı Joe Biden bugün Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği basın toplantısında Rusya'ya yönelik yaptırımların "ilk dilimini" açıkladı. Batı medyası, Biden'ın açıklamalarından sonra ilk tepkilerini paylaştı.

Financial Times'ın Moskova Şefi Max Seddon sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Açıklanması gereken bir şey, bankacılık yaptırımlarının Rusya'ya gerçekten zarar vermeyeceğidir. VEB aslında bir banka bile değil, temelde devlet tarafından finanse edilmekte olan bir rüşvet fonu. Promsvyazbank [Biden ordu bankası olarak açıkladı] ise, birincil hedefi diğer bankaları ABD'de yaptırımlarından korumak olan devletleştirildi. Biden açık bir şekilde Sberbank, VTB, Gazprombank gibi büyük bankalar, yaptırım uygulamayarak Putin'i serbest bıraktı, çünkü bunlar sıradan Rus vatandaşları için sorunlara neden olurdu. Lakin Putin geri adım atmakla ilgilenmiyor gibi görünüyor ve ABD'nin ne olursa olsa Rusya'ya yaptırım uygulayacağını düşünüyor." dedi.