Biden ve Merkel zirvesinden 'Çin ve Rusya saldırganlığı' çıktı

ABD Başkanı Joe Biden, ve görevi sona ermek üzere olan Almanya Şansölyesi Angela Merkel Washington'da bir araya geldi.

Biden, Merkel'e Rusya-Almanya doğalgaz boru hattı konusundaki "endişelerini" dile getirdiğini, ancak "Moskova'nın enerjiyi silah olarak kullanmasına" izin verilmeyeceği konusunda anlaştıklarını söyledi.

ABD Başkanı, iki ülkenin "Çin'in anti-demokratik eylemlerine" karşı çıktığını söyledi.

Biden Perşembe günü Merkel ile ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Birlikte duruyoruz ve NATO'daki doğudaki yan müttefiklerimizi Rus saldırganlığına karşı savunmak için birlikte durmaya devam edeceğiz" dedi.

Biden, ikilinin neredeyse tamamlanan 11 milyar dolarlık Nord Stream 2 doğal gaz boru hattı gündeme geldiğinde aynı fikirde olmadığını kabul etti. Beyaz Saray, Almanya'ya sattığı doğalgazın Rusya tarafından "Ukrayna ve diğer komşular üzerinde koz olarak kullanılacağını" iddia etti.

Yakın zamanda Almanya'ya Trump döneminde geitiren Nord Stream 2 yaptırımlardan feragat eden Biden, "İyi arkadaşlar aynı fikirde olmayabilir" dedi. ABD başkanı ayrıca, "Çin'in veya başka bir ülkenin özgür ve açık toplumları baltalamak için çalıştığını gördüğümüzde demokratik ilkeler ve insan hakları için ayağa kalkacağız" dedi.