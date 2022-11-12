Biden ülkeleri yine şaşırdı: 'Kolombiya Başbakanı'na teşekkürler'

ABD Başkanı Joe Biden, bugün Kamboçya'da Güneydoğu Asya liderlerinin zirvesine başkanlık ettiği için "Kolombiya başbakanına" teşekkür etti. Söz konusu zirveye Kamboçya Başbakanı Hun Sen başkanlık ediyordu.

ABD Başkanı, "Artık Kamboçya'da tekrar bir araya geldiğimize göre… Kolombiya başbakanına Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği başkanı olarak liderliği ve hepimize ev sahipliği yaptığı için teşekkür etmek istiyorum" dedi. Güneydoğu Asya'da bulunan Kamboçya ile Latin Amerika ülkesi Kolombiya arasında 18 bin kilometre bulunuyor.

Yine bu hafta Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında konuşan Biden, Rusya'nın Ukrayna'daki Herson'dan çekildiğini söylemek yerine Irak'taki "Felluce'den" geri çektiğini söyledi.

Benzer bir şekilde yine Ukrayna'daki savaşı ABD'nin Irak'ı işgal etmesiyle karıştıran Biden, bu ayın başında "Irak'taki savaş nedeniyle enflasyon şu anda dünya çapında bir sorun. Pardon, Ukrayna'daki" dedi. Biden daha sonra gafının farkına vararak "Irak'ı düşünüyorum çünkü Irak, oğlumun öldüğü yer" ifadelerini kullandı. Ancak Biden'ın oğlu Irak'ta işgal sırasında değil, 2015'te beyin kanserinden hayatını kaybetmişti.

Biden yine benzer bir şekilde geçtiğimiz ay Ukraynalıları kutlamak yerine "İran halkını" kutlamıştı.