Biden: Türkiye ile ilerleme kaydedeceğimizden eminim

ABD Başkanı Joe Biden NATO Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında, Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi "olumlu ve verimli" diye niteledi.

İki ülkenin "büyük gündemlere" sahip olduğunu belirten Biden, Washington yönetiminin ABD-Türkiye ilişkilerinde "gerçek bir ilerleme kaydedeceğinden emin olduğu" ifadesini kullandı.

Ülkesinin NATO'nun 5. maddesine bağlığınının "sarsılmaz" olduğunu söyleyen Biden'ın basın toplantısında temel gündem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çarşamba günü Cenevre'de yapacağı görüşme oldu.

Çin ile Rusya'nın "trans-Atlantik dayanışması"nın arasını açmaya çalıştığını ileri süren Biden, Rusya ile çatışma istemediğini, savundu. Biden "Rusya zararlı etkinliklerine devam ederse karşılık veririz" ifadesini kullandı.

Rusya ile birlikte çalışabilecekleri alanlar olup olmadığını görmek istediğini söyleyen Biden bu konuda ayrıntıya girmedi.

Biden Putin'i "zeki ve sıkı bir rakip" diye niteledi.