Biden 'Suriye' yerine birkaç kez 'Libya' dedi

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin Rusya ile ilişkilerinin "en düşük seviyesi"nde olduğu konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in değerlendirmesine katıldığını belirtti.

İngiltere'de yapılan G7 zirvesinin kapanış gününde düzenlediği basın toplantısında konuşan Biden, ilişkilerin kötü olmasının sorumlusunun Kremlin'in "kötücül tutumu" olduğunu iddia etti ve Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği ve ABD'li sınai kuruluşlara siber saldırılar düzenlediği şeklindeki iddialarını yineledi.

Belirsiz bir siber saldırıyla ilgili olarak doğrudan Rusya Devlet Başkanı Putin'i de suçlayan Biden "Bunu kontrol ettim. Tüm istihbarata erişimim vardı. (Putin) Bu etkinliklere dahil oldu" iddiasında bulundu.

Putin ile 16 Haziran'da Cenevre'de yapacağı görüşmeye ilişkin konuşan Biden görüşme sonrasında ortak basın toplantısı olmayacağını, kendisinin tek başına basın toplantısı düzenleyeceğini söyledi.

'Suriye' yerine 'Libya' dedi

Biden yine de Rusya ile ABD'nin işbirliği yapabileceği konular olduğunu söylerken bu konulara örnek olarak Suriyeli mültecilerin durumunu gösterdi. Ancak Bloomberg'ün aktardığına göre Biden defalarca "Suriye" diyeceği yerde yanlışlıkla "Libya" dedi.

Biden "Rusya ile beraber çalışabileceğimiz çok yer var. Örneğin Libya... Gıda yardımı, ekonomik destek sağlamak için geçişleri açmalıyız - yani gerçekten kötü durumda olan bir nüfusa hayati desteği kastediyorum" diye konuştu.

ABD Başkanı, Putin'in siber suçluların karşılıklı iadesi önerisine ise açık olduğunu söyledi.

G7 zirvesinden çıkan sonuçtan memnun olduğunu söyleyen Biden, G7 liderlerine "Masaya geri döndük. Amerika geri döndü" mesajı verdiğini kaydetti.

Çin'in Kuşak ve Yol projesine alternatif

Çin'in Kuşak ve Yol projesine karşı G7 liderlerine bir alternatif önerisinde de bulunduğunu açıklayan Biden, zirvenin sonuç bildirisinde Çin'le ilgili bölümden tatmin olduğunu söyledi.

Covid-19'un kökenleriyle ilgili bir sonuca varmadığını kaydeden Biden, Çin'i hedef alarak "Sonuca varmak için gereken laboratuvarlara erişime sahip değiliz" dedi. Biden "Yeni bir tür pandemi çıkmamasını garantiye almak için Çin'deki laboratuvarlara erişime ihtiyacımız var. Doğal mı yoksa laboratuvarda ters giden bir deneyin sonucu mu, bunu belirlemek için Çin laboratuvarlarına erişime sahip olmak zorundayız" diye konuştu.

NATO'nun 5. maddesi için 'kutsal yükümlülük' dedi

Biden ayrıca Brüksel'de yapılacak NATO Zirvesi'ne katılacağından bahsettiği açıklamasında "NATO Anlaşması'nın 5. maddesinin sapasağlam yerinde olduğunu G7 liderlerine söyledim. 5. maddenin kutsal bir yükümlülük olduğuna inanıyoruz" ifadesini kullandı.