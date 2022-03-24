Biden, Rusya'yı G20'den çıkartıp Ukrayna'yı almayı teklif etti

ABD Başkanı Joe Biden, NATO'nun "Liderler Zirvesi" sonrası gazetecilerin karşısına çıktı. Biden, burada yaptığı açıklamalarda Ukrayna'nın çatışmayı çözmek için topraklarının bir kısmından vazgeçmesi gerekeceğine inanmadığını söyledi

Biden, "Ukrayna'nın çözüm adına bazı toprakları feda edip etmeyeceğine Kiev karar verecek" dedi.

Öte yandan Biden, Rusya'nın G20'den çıkarılması lehinde konuşurken Ukrayna'ya G20 toplantılarına katılma fırsatı vermeyi teklif etti.

Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kimyasal silah kullanması durumunda Batılı müttefiklerin karşılık vereceğini de ekledi. Biden gazetecilere verdiği demeçte, "Ayni bir yanıtı tetikleyecektir." dedi.