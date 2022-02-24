Biden Rusya'ya karşı yeni yaptırımları açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden Rusya'ya karşı uygulayacakları yeni yaptırımları ve ihracat kısıtlamalarını açıklamak üzere kameralar karşısına geçti. Biden Batı'nın yaptırımlarının 4 Rus bankasını daha hedef aldığını duyurdu. Biden, Rusya’nın dolar, avro ve yen cinsinde işlem yapmasının kısıtlanacağını duyurarak, Rus ordusunun finansmanını engellemeyi planladıklarını açıkladı.

Biden'ın konuşmasından satır başları şöyle: