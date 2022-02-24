Biden Rusya'ya karşı yeni yaptırımları açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden Rusya'ya karşı uygulayacakları yeni yaptırımları ve ihracat kısıtlamalarını açıklamak üzere kameralar karşısına geçti. Biden Batı'nın yaptırımlarının 4 Rus bankasını daha hedef aldığını duyurdu. Biden, Rusya’nın dolar, avro ve yen cinsinde işlem yapmasının kısıtlanacağını duyurarak, Rus ordusunun finansmanını engellemeyi planladıklarını açıkladı.
Biden'ın konuşmasından satır başları şöyle:
- Putin savaşı tercih etti. Kendisi ve ülkesi bunun sonuçlarını ödeyecek.
- Rusya'nın en büyük bankalarını ABD finans sisteminden çıkardık ve aralarında 250 milyar dolar varlığı bulunan VTB ile 4 büyük bankayı daha bloke ettik.
- Rusya'nın küresel ekonominin bir parçası olma yeteneğini kısıtlayacağız.
- Rusya ordusunun finansmanını kısıtlayacağız.
- Rusya'nın yüksek teknoloji ithalatını yarı yarıya kesmeye karar verdik.
- Ekonomik yaptırımlara ek olarak NATO'daki müttefiklerimizle birlikte çalışacağız.
- ABD NATO topraklarının her bir karışını Amerikan kuvvetiyle koruyacaktır.
- Önümüzdeki günlerde Almanya ve Polonya'daki birliklerimizi de güçlendireceğiz.
- Güvenlik nedenleri bir sebep değildi, Putin'in imparatorluk hayalleri esas sebep.
- Putin uluslarası arenada dışlanacak. Rusya'ya karşı çıkmayan ülkeler işbirliği ile lekenmiş sayılacak.
- (Putin'le görüşecek misiniz?) Putin'le konuşmaya yönelik hiçbir planım yok.
- (SWIFT konusundan bahsetmediniz? Bu konuda müttefikler arasında anlaşmazlık mı var?) Bankalara uygulayacağımız yaptırımlar SWIFT'ten daha etkili olacak.
- Rusya, ABD'ye yönelik siber saldırı düzenlerse, yanıt vermeye hazırız.
- Kimse yaptırımların bazı şeyleri engellemesi beklentisi içerisinde değildi. Yaptırımların etki göstermesi için zamana ihtiyaç var. Rus halkının da burada olup biteni fark etmesi önemli. Yaptırımlar olduğu için çekilme kararı almayacak Putin, batı dünyasının birleşip birleşmediğini görmek istiyor ve biz de birleşeceğiz.
- ABD ve Rusya ilişkileri kopma durumunda. Soğuk Savaş tüm dünyaya bağlı. Asya'dan Güney Amerika'ya, Avrupa'dan tüm dünyaya, gösterilen tutumla alakalı. Rusya için soğuk bir gün olacak.