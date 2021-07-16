Biden: Komünizm başarısız bir sistemdir

Almanya Şansölyesi Angela Merkel'le bir araya gelen ABD Joe Başkanı Biden gazetecilere Küba'nın "başarısız bir devlet olduğunu" ve vatandaşlarını bastırdığını söyledi.

Washington'da Almanya Şansölyesi'yle düzenlediği zirvenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Biden Küba'da devam eden "protestolar" hakkındaki soruya "Komünizm başarısız bir sistemdir, evrensel olarak başarısız bir sistemdir" derken "Ve sosyalizmi çok yararlı bir ikame olarak görmüyorum." ifadelerini kullandı.

Biden'ın "başarısızlıktan" neyi kastettiğini açıklamazken ülkeye yönelik saldırgan ABD ablukası hakkında bir yorumda bulunmadı.

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de, Küba'ya karşı yürüttükleri kampanyayı meşru göstermek için verdiği demeçte "Komünizmin başarısız bir ideoloji" olduğunu öne sürmüştü. Psaki "Küba halkını başarısızlığa uğrattı. Özgürlüğü, onları destekleyen bir hükümeti hak ediyorlar, ister sağlık ve tıbbi malzemeye sahip olmalarını sağlamak, ister aşılara erişim sağlamak, isterse ekonomik fırsatlara ve refaha sahip olmak olsun." dedi. Psaki, "Bunun yerine, halkını baskı altına alan ve Küba halkını yüzüstü bırakan bir hükümet, otoriter, komünist bir rejim var" ifadelerini kullandı.