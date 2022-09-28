Biden katıldığı etkinlikte ölü milletvekilini sordu

ABD Başkanı Joe Biden, bugün açlıkla ilgili büyük bir kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada, ölü kongre üyesi Jackie Walorski'nin seyirciler arasında olup olmadığını sordu.

Biden, "Jackie [Walorski], burada mısın? Jackie nerede? Sanırım burada olacaktı" diye sordu. Geçen ay bir araba kazasında hayatını kaybeden Walorski, etkinliğin organizatörlerinden biriydi.

Kazanın ardından Biden bir açıklama bile yapmıştı.

Biden, "Jackie [Walorski], burada mısın? Jackie nerede? Sanırım burada olacaktı," diye sordu.

Bu arada Beyaz Saray sözcüsü Karine Jean-Pierre, Biden'ın bu Cuma ailesiyle görüşeceğini söyledi.