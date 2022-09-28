Biden katıldığı etkinlikte ölü milletvekilini sordu

ABD Başkanı Biden, katıldığı bir etkinlikte geçen ay bir araba kazasında hayatını kaybeden Walorski'nin gelip gelmediğini sordu.

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ABD Başkanı Joe Biden, bugün açlıkla ilgili büyük bir kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada, ölü kongre üyesi Jackie Walorski'nin seyirciler arasında olup olmadığını sordu.

Biden, "Jackie [Walorski], burada mısın? Jackie nerede? Sanırım burada olacaktı" diye sordu. Geçen ay bir araba kazasında hayatını kaybeden Walorski, etkinliğin organizatörlerinden biriydi.

Kazanın ardından Biden bir açıklama bile yapmıştı.

Biden, "Jackie [Walorski], burada mısın? Jackie nerede? Sanırım burada olacaktı," diye sordu.

Bu arada Beyaz Saray sözcüsü Karine Jean-Pierre, Biden'ın bu Cuma ailesiyle görüşeceğini söyledi.

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