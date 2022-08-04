Biden: İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokollerini imzalamayı dört gözle bekliyorum

ABD Senatosu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım başvurularını onaylayan kararı, 95 'evet' oyuna karşılık 1 'hayır' oyuyla kabul etti. Oylamaya 3 senatör katılmazken 1 senatör ise 'çekimser' oy kullandı.

Böylelikle şimdiye kadar 30 NATO üyesi ülkeden 23'ü iki ülkenin ittifaka katılımına onay vermiş oldu.

ABD Başkanı Joe Biden ise yaptığı açıklamada, "Katılım protokollerini imzalamayı ve son derece yetenekli ordulara sahip iki güçlü demokrasi olan İsveç ve Finlandiya'yı tarihin en büyük savunma ittifakına davet etmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.