Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'i Beyaz Saray'a davet etti

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'i Beyaz Saray'a davet etti.

İsrail Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada Rivlin'in önümüzdeki haftalarda Washington'u ziyaret edeceği belirtildi.

Biden'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yerine ülkede görece sembolik bir makamda oturan Rivlin'i davet etmesi dikkat çekti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İsrail ziyaretinde görüştüğü Rivlin'e, Biden'ın kendisini görev süresi dolmadan Washington'a beklediği mesajını iletti. Rivlin'in görev süresi Temmuz ayında doluyor.

Blinken bölgeyi ziyaretinin son gününde Mısır ve Ürdün'e hareket etmeden önce Rivlin ile görüştü.

Blinken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede ise, ABD'nin İsrail'e desteğini ve "İsrail'in kendini savunma hakkı" olduğu söylemini yineledi. ABD'nin Gazze'nin yeniden imarı için "uluslararası toplumu harekete geçireceğini ve bizzat katkıda bulunacağını" söyleyen Blinken Gazze'nin imarı konusunda yapılan yardımların "Hamas'ın eline geçmemesi için ortaklarıyla çalışacağı"nı belirtti.

Netanyahu ise Hamas'ın ateşkesi bozması halinde karşılıklarının çok sert olacağını tehdidini iletti ve ABD'li bakan ile Hamas'ın yeniden silahlandırılmasına karşı önlemleri görüştüklerini söyledi.

Netanyahu düzenlenen ortak basın toplantısında "Umarız ABD İran ile nükleer anlaşmaya geri dönmez" dedi ve bunun İran'ın nükleer silah elde etmesinin önünü açacağını ileri sürdü.