Biden ile Putin'in Cenevre'de görüşeceği mekan belli oldu

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 16 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelecek.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı sözcüsü TASS haber ajansına yaptığı açıklamada iki liderin Villa La Grange adlı binada görüşeceklerini söyledi.

18. yüzyılda yapılmış olan bina Cenevre Gölü'nün kıyısında yer alan kentin en büyük parkının içinde bulunuyor. Binanın 8-18 Haziran tarihlerinde ziyaretçilere kapatılacağı ve 14-17 Haziran tarihlerinde de bölgedeki güvenlik önlemlerinin sıkılaştırılacağı açıklanmıştı. Buna ek olarak Cenevre kantonunda insansız hava araçlarının uçuşları yasaklandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugün yaptığı açıklamada Putin'in Biden ile görüşmek için Cenevre'ye 16 Haziran tarihinde gideceğini açıkladı ve görüşmenin Villa La Grange'da gerçekleşeceğini doğruladı.

Lavrov: Zirveyle ilgili büyük bir beklentimiz yok

Putin görüşmeye dair görüşü sorulduğunda "çok kötü durumda olduğu herkesçe iyi bilinen ikili ilişkilerin düzene koyulmasının bir yolunu bulacaklarını umut ettiğini" söylemişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da dün yaptığı açıklamada zirveyi önemsediklerini ancak büyük bir beklentileri ve atılım yaşanacağına dair bir yanılsamaları olmadığını vurgulamış, Moskova'nın Batı ile "faydaya dayalı ilişkiler geliştirmek"le ilgilendiğini kaydetmişti.

ABD Başkanı Biden ise 8 günlük Avrupa gezisinin ilk durağı olan İngiltere’de yine Rusya'yı hedefe koymuştu. Rusya’yla istikrarlı bir ilişki istediklerini öne süren Biden “ABD’nin, Rus hükümetinin zarar verici faaliyetler sergilemesi durumunda buna güçlü ve anlamlı şekilde karşılık verecektir" demişti.