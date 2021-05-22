Biden: Bölge ülkeleri İsrail'i tanımadan barış olmayacak

ABD Başkanı Joe Biden, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-In ile Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, Demokrat Parti'nin İsrail'in güvenliğine olan bağlılığında bir değişiklik olmadığını söyledi.

İsrail'in Filistin işgaline karşı partisi içinde ortaya çıkan muhalefet sorulduğunda Biden, "Partim hâlâ İsrail'i destekliyor. Bir şeyi açıklığa kavuşturalım: İsrail'in bağımsız bir Yahudi devleti olarak var olma hakkını bölgede herkes kesin olarak kabul edene kadar barış olmayacak" dedi.

Biden, "İsrail'in güvenliğine olan bağlılığımda bir değişiklik yok. Değişim yok. Bu kadar. Hâlâ ihtiyacımız olan şey iki devletli bir çözüm. Tek cevap bu" dedi.

Biden ayrıca "Hamas'ın silah sistemlerini yeniden inşa etmesine izin vermeden" Gazze'yi yeniden inşa etmek için diğer ilgili ülkelerle birlikte "büyük bir paket" oluşturmaya kararlı olduğunu söyledi.

Biden, "İsraillilere, Kudüs'teki bu toplumlararası çatışmayı her iki tarafın da aşırılıkları ile durdurmalarının çok önemli olduğunu düşündüğümü de belirttim. Bu sona ermelidir" diye ekledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmeler sorulduğunda Biden, "11 günde ateşkesi alabilmemizin nedenlerinden biri de başkalarının yaptığını yapmamış olmamızdır" diyerek alâkasız bir cevap verdi.

"Hamas bir terör örgütü, biz bunu tanıdık" diyen Biden, "Bu, Gazze'de olmamamız gerektiği anlamına gelmez, aslında yaralanan ve ikincil zarar gören tüm masum insanlar için Gazze'yi yeniden inşa etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Kudüs'ün doğusunda Araplara yönelik saldırılara ilişkin Biden, "İsrail vatandaşlarına, ister Arap ister Yahudi olsun, eşit muamele gösteriyor" dedi.

Biden hükümetindeki üst düzey bürokratların İsrail, Mısır ve Orta Doğu'daki muadilleriyle "sürekli temas halinde" olduklarını da sözlerine ekledi. Joe Biden, "Bu, kendimle Bibi arasındaki sıradan bir konuşma ile yapılan bir şey değildi. Bunu söyleyeceğim küstahça, ama harika bir ekibim olduğunu düşünüyorum." dedi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdül Fettah El Sisi ile telefonda "çok zaman" geçirdiklerinden de ekleyen Biden, "Hamas'ı masaya getirmek ve ateşkesi kabul ettirmek için övgüye değer bir iş çıkardılar" dedi.