Biden, 858 milyar dolarlık 'Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasasını'nı imzaladı

Beyaz Saray'dan yayınlanan açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden'ın Cuma günü 2023 için Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasasını (NDAA) imzaladı. Söz konusu yasa, silahlanma programları için yaklaşık 858 milyar dolar fon ayırmayı öngörüyor.

Biden'sa yaptığı açıklamada "Bugün, HR 7776 sayılı yasayı, 'James M. Inhofe 2023 Mali Yılı için Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasasını imzaladım" dedi.

NDAA, silahlanma için 847,3 milyar dolar ve "yetki alanı dışındaki savunmayla ilgili faaliyetler" için 10,6 milyar dolar fon dahil olmak üzere, ulusal savunma için toplam 857,9 milyar dolarlık harcama yetkisi veriyor.

NDAA ayrıca enflasyonun çeşitli satın almalar ve inşaat projeleri üzerindeki etkisinine karşılık yaklaşık 20 milyar dolar ek fon sağlıyor.

NDAA ayrıca, askeri personelin maaşlarında artış, Rusya ile ordular arası işbirliğinin yasaklanması ve ordunun Covid-19 aşı yetkisinin yürürlükten kaldırılması da dahil olmak üzere savunmayla ilgili bir dizi hükümü de içeriyor.

Tasarı, Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi için 800 milyon dolar ve Tayvan'ın güvenlik yeteneklerini modernize etmek için 10 milyar dolar dahil olmak üzere ABD savunma projelerini ve programlarını finanse ediyor.

Biden'ın imzaladığı NDAA ayrıca başkanın Rus altının kullanıldığı işlemlere katılan herhangi bir ABD vatandaşına yaptırım uygulamasını da öngörüyor.