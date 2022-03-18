Bıçaklı saldırı sonrası ESHOT’tan suç duyurusu

İzmir'de 24 Şubat Perşembe sabahı 05.00 sıralarında meydana gelen olayda, Yeşilyurt Polat Caddesi'nde ESHOT personeli servis otobüsüne binmek isteyen iki zanlı, kendilerini uyaran ESHOT şoförlerine bıçakla saldırdı.

7 ESHOT şoförü ile olaya müdahale etmek isteyen bir polis memuru bıçakla yaralandı. Yaralılardan beşi tedavilerinin yapılmasının ardından taburcu edilirken; durumları ağır olan polis memuru ile 2 ESHOT şoförü ise uzun süre tedavi gördü. Yakalanan zanlılar Mertcan A. ve Selami Gökhan K. ifadelerinde olayı hatırlamadıklarını, “uyuşturucu etkisi” altında olduklarını söyledi.

ESHOT Genel Müdürlüğü, haklarında soruşturma dosyası açılan iki zanlı için İzmir Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. ESHOT Hukuk Müşavirliği tarafından hazırlanan şikâyet dilekçesinde, zanlıların; kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kamu hizmetlerinden yararlanma hakkını engelleme, ulaşım aracının alıkonulması ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından yargılanması ve cezalandırılması talep edildi.