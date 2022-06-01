Bıçaklı saldırgan alarmı: Biri vuruldu diğeri kaçtı

Olay, Sümbülefendi Mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ellerinde bıçak ve satır olan 2 şüpheli Yazıcı Sokak'ta henüz bilinmeyen bir nedenle etrafa saldırmaya başladı. Saldırganları gören çevre sakinleri, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri saldırganları ikna etmeye çalıştı.

Biri kaçtı

Etrafa saldırmaya devam eden Ulvi Ç. isimli saldırgan bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Olay sonrası diğer saldırgan ise sokaktaki kalabalığı fırsat bilerek olay yerinden kaçtı.

Yaralı saldırgan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Silah sesini duyan mahalle sakinleri sokağa döküldü. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. (İHA)