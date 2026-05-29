Bezos’un roketi fırlatma rampasında patladı

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Dünyanın en zengin isimlerinden Jeff Bezos'un uzay ve havacılık şirketi Blue Origin'in 10 yıldır milyarlarca dolar harcayarak SpaceX’in Falcon'una rakip olarak geliştirdiği roketi New Glenn test sırasında infilak etti.

İsmini Dünya'nın yörüngesinde dolaşan ilk Amerikalı astronot John Glenn'den alan roket Florida’daki Cape Canaveral üssünde statik ateşleme testinden geçiriliyordu.

Blue Origin sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Bugünkü sıcak ateşleme testinde bir anormallik yaşadık. Tüm personel güvende” dedi. Bezos da tüm personelin güvende olduğunu paylaşarak, patlamanın sebebini bulmak için çalışmalara başladıklarını belirtti. "Çok zor bir gün, ama yeniden inşa edilmesi gereken her neyse yeniden inşa edeceğiz ve uçmaya geri döneceğiz. Buna değer" dedi.

Blue Origin's New Glenn just blew up at LC-36 while attempting to Static Fire ahead of NG-4.https://t.co/tANS0dWyIH pic.twitter.com/PztxFoBqIw — NSF - NASASpaceflight.com (@NASASpaceflight) May 29, 2026

Test uçuşu için aya araç göndereceklerdi

NASA Yöneticisi Jared Isaacman ise patlamadan haberdar olduklarını belirtip "Uzay uçuşları hata kabul etmez. Ortaklarımızla birlikte bu anomalinin kapsamlı şekilde soruşturulmasını destekleyecek, kısa vadeli görev etkilerini değerlendirecek ve yeniden roket fırlatmaya döneceğiz” yorumunu yaptı.

AP'nin haberine göre, devasa New Glenn roketi, motor arızası nedeniyle bir uyduyu yanlış yörüngede bırakmasının ardından Nisan ayında uçuşlarını durdurmuştu. Bu, Blue Origin'in NASA için Ay'a iniş araçları fırlatmak üzere kullanmayı planladığı roketin üçüncü uçuşuydu. Söz konusu araçlar arasında astronotları Ay yüzeyine götürecek iniş araçları da bulunuyor.

Şirket, bu sonbaharda bir prototip ay iniş aracını test uçuşu için aya göndermeye hazırlanıyordu.