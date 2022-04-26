Bezos'tan Twitter'ı satın alan Musk'a 'Çin' imâsı

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Tesla CEO'su Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından, Çin'in platform üzerindeki nüfuzunu artırmış olabileceğini imâ etti.

Sosyal medya hesabından New York Times muhabiri Mike Forsythe'in Musk'ın Çin'le yaptığı anlaşmaları içeren bir paylaşımını alıntılayan Bezos, "İlginç bir sorum var. Çin hükümeti acaba Twitter'da biraz nüfuz kazanmış olabilir mi?" sorusunu sordu.

Bezos, daha sonra yaptığı paylaşımda, Twitter'da Çin üzerindeki sansürü değil, Tesla'nın Çin'deki "karmaşık" iş anlaşmalarını kastettiğini belirterek, "Göreceğiz. Musk, böylesine karmaşık işleri yönetmede gayet iyidir" diye konuştu.