Beyrut'ta protesto gösterisine ateş açıldı: En az 2 ölü

Lübnan'da Hizbullah destekçilerinin düzenlediği protesto gösterisine ateş açılması sonucu en az 2 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Dış Haberler

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah tarafından düzenlenen bir protesto gösterisine ateş açıldı. Saldırıda en az 2 kişi yaşamını yitirdi. Yaralı sayısının 20'nin üzerinde olduğu belirtiliyor.

Yüzlerce kişinin katıldığı protesto gösterisinde Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturmaya atanan yargıcın görevden alınması isteniyordu. Göstericiler yargıç Tarık Bitar'ı "Amerikan kölesi" diye niteliyordu.

Bir binanın üst katından göstericilere ateş açıldığı belirtilirken, Lübnan ordusunun saldırganlardan birini yakaladığı belirtildi.

Haber

İran'dan Lübnan'a üçüncü akaryakıt sevkıyatı