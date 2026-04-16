Beyrut ve Tel Aviv 10 günlük ateşkes için anlaştı: İsrail'in Lübnan'daki katliamı sürüyor

İsrail ordusunun Lübnan’a yönelik saldırıları ve işgali devam ederken, ABD arabuluculuğunda Washington'da gerçekleştirilen Tel Aviv ve Beyrut hükümetlerinin görüşmesinden anlaşma çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Lübnan hükümetlerinin ateşkes konusunda mutabık kaldıklarını duyurdu.

İsrail'in ateşkesin uygulanacağının duyurulmasının ardından düzenlediği saldırıda Lübnan'ın güneyinde dokuz kişi hayatını kaybetti.

Trump duyurdu: Ateşkes gece yarısı başlayacak

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, İsrail ile Lübnan arasında geçici ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Trump, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ayrı ayrı telefonda görüştüğünü ve ateşkes için gerekli ortamın oluştuğunu belirtti.

Trump, "Bu iki lider, ülkeleri arasında barışı sağlamak amacıyla saat 17.00'de (Türkiye saatiyle 00.00) 10 günlük bir ateşkesi resmen başlatacakları konusunda mutabık kaldılar" ifadesini kullandı.

Avn'ı da Netanyahu'yu da yakın zamanda Beyaz Saray'a davet edeceğini belirten Trump, bu hafta Washington'da iki ülke temsilcileri arasında gerçekleştirilen müzakerelerin çok verimli geçtiğini söyledi.

​​​​​​​Trump, "Dünya çapında 9 savaşı çözmek benim için bir onurdu ve bu benim 10. savaşım olacak" iddiasında bulundu.

Lübnan Başbakanı Selam: Önemli bir kazanım

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail ile varılan ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Başbakan Selam, yaptığı yazılı açıklamada, ateşkesin "önemli bir kazanım" olduğunu öne sürdü.

Ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Selam, tüm Lübnan halkını "tebrik etti".

Başbakan Selam, çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalanların en kısa sürede şehir ve köylerine dönebilmesini temenni etti.

Netanyahu'dan bakanlarına: 'Trump'ın talebine uyduk'

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Trump'ın ateşkes ilanının ardından Netanyahu'nun acil olarak bakanlarla görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde ise Netanyahu’nun kabine üyeleriyle telefon üzerinden yaptığı toplantının oylama yapılmadan sona erdiği bilgisi verildi.

Öte yandan haberde, bakanların ateşkesi basından öğrendiklerini ve konuya ilişkin bir oylama yapılmadığı için öfke duyduklarını ifade ettiği kaydedildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberine göre ise Netanyahu telefon görüşmesinde bakanlara, "Trump'ın talebine uyduk, ateşkes sırasında Lübnan'da kalacağız" dedi.

'Ateşkesin Lübnan'ın tamamındaki saldırılarını kapsaması gerekiyor'

Hizbullah'ın Lübnan parlamentosundaki Milletvekili İbrahim el-Musevi, İsrail ile varılan ateşkesin Lübnan topraklarının tamamına yönelik saldırıları içermesi gerektiğini söyledi.

AA'ya konuşan Musevi, "Ateşkesin, İsrail'in Lübnan'ın tamamındaki saldırılarını kapsaması gerekiyor" dedi.

Ateşkesin tam kapsamlı olması ve suikast saldırılarını da içermesi gerektiğinin altını çizen Musevi, "Temkinli davranacağız ve süreci izleyeceğiz" ifadesini kullandı.

İki taraf arasındaki 10 günlük ateşkese de değinen Musevi, "ateşkesin İran'ın baskısı, Pakistan'ın çabası ve Suudi Arabistan’ın işbirliğiyle sağlandığını" ifade etti.

İsrail saldırmaya devam ediyor: En az dokuz ölü

İsrail'in ateşkesin uygulanacağının duyurulmasının ardından düzenlediği saldırıda Lübnan'ın güneyinde 9 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları Lübnan'ın Sayda kentine bağlı Gaziye beldesine hava saldırıları düzenledi.

İsrail saldırısında ilk belirlemelere göre en az yedi kişi yaşamını yitirdi ve 33 kişi de yaralandı. Enkaz altında kaybolanlar için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusunun Nebatiye kentine bağlı Zefta beldesinde bir araca düzenlediği saldırıda iki kişi hayatını kaybetti.

Binlerce Lübnanlı öldürüldü, 1 milyonu aşkın kişi yerinden edildi

ABD ile birlikte İran’a yönelik geniş çaplı saldırılar başlatan İsrail, 2 Mart'ta ise Lübnan'a saldırmaya başladı. Hava saldırılarıyla başlayan süreç, kara operasyonları ve işgal girişimiyle devam ediyor.

Hizbullah ise tüm engelleme girişimlerine karşı hem İsrail ordusuna hem de İsrail'e karşı misilleme saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 196'ya yükseldiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.