Beypiliç fabrikasında 45 işçi zehirlendi

Bolu’da bulunan Beypiliç fabrikasında çalışan 45 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Edinilen bilgiye göre, Bolu’da faaliyet gösteren Beypiliç tavuk fabrikasında çalışan işçilerden 45'i, gece ve sabah saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayetiyle kent merkezindeki hastanelere gitti.

İHA'nın haberine göre hastanede yapılan tetkiklerde işçilerin zehirlendiği belirlendi. İşçiler hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olayın ardından İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Tarım Müdürlüğü ekipleri fabrikada bulunan yemeklerden ve içme sularından numune alarak incelemek üzere laboratuvara götürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA önceki saatlerde Bolu'da bir tavuk fabrikasında çalışan 27 işçinin zehirlenme şüphesiyle gece saatlerinde hastanelere başvurduğunu duyurmuştu.