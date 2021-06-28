Beypazarı'nda Umut Gündüz için dağ bisikleti yarışı düzenlendi

Alkollü bir sürücünün çarpması sonucu yaşamını yitiren bisikletçi Umut Gündüz için Ankara'da düzenlenen Beypazarı Umut Gündüz Dağ Bisikleti Yarışı tamamlandı.

Yarışmada uyuşturucu kullanmış bir şoförün çarpması sonucu yaşamını yitiren Nurican Beyazpınar'ın kardeşi Nehir Beyazpınar da katılarak derece yaptı.

Yarışmada, genç kızlar kategorisinde Funda Taşkın, genç erkekler kategorisinde Emre Yuca, elit kadınlar kategorisinde Azize Bekar, elit erkekler kategorisinde Esat Ceylan birinci oldu.

Yıldız A erkekler kategorisinde Emre Şen, yıldız B kategorisinde Nafia Ege Karagöl, master 30 kategorisinde Ömer Cumhur Boyraz, master 40 kategorisinde Turgay Germen, master 50 yaş kategorisinde Mehmet Mestan, yıldız A kadın kategorisinde Emine Irmak Sezin birincilik elde etti.

Beypazarı Umut Gündüz Dağ Bisikleti Yarışı Ödül Töreni