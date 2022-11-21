Beyoğlu'nda yaşanan seyyar satıcı önündeki cinayetin detayları ortaya çıktı

Beyoğlu Kulaksız’da dün saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, sokak üzerindeki seyyar satıcının yanına gelen 39 yaşındaki Murat Fırat Canlı, buradan salep almak istemiş, seyyar satıcı Hasan Karakaya’dan salep aldığı esnada sokağa giren bir otomobilin içerisinden açılan ateş sonucu silahlı saldırıya uğramıştı.

Saldırı sonucu Canlı boynuna isabet eden kurşunla yaşamını yitirirken, seyyar satıcı Karakaya ise sol kolundan hafif şekilde yaralandı.

İHA'nın haberine göre, ortaya çıkan güvenlik kamera görüntülerinde saldırganların Canlı’nın yanından geçerken araçtan silahla ateş açtığı belirlendi. Saldırı sonucu Canlı yere düşerken, saldırganlar ise kaçtığı bildirildi.

Olayın ardından polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, saldırının mavi renkli bir otomobille gerçekleştirildiği ve plakasının da sahte olduğu tespit edildi.

Ayrıca öldürülen Murat Fırat Canlı’nın emniyette “kasten yaralama”, “kasten öldürme” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” gibi benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunduğu, bir süre önce de tutuklu bulunduğu açık cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi.