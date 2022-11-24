Beyoğlu'nda kadınların 25 Kasım eylemlerine kaymakamlık yasağı

İstanbul Beyoğlu Kaymakamlığı, Taksim'deki 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü eylemlerinin yasakladığını duyurdu.

Kaymakamlık açıklamasında "5/11/2022 Cuma günü saat 19:00’da Taksim Tünel Meydanı’nda sosyal medya (Twitter) hesaplarından yapılacağı duyurulan toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto eylemi vb. eylem/etkinliklere idaremiz Beyoğlu sınırları içerisinde; caddelerde, sokaklarda, meydanlarda, ana arter yollarda, devletin ülkesi ve bölünmez bütünlüğüne, anayasal düzene aykırı olabileceği veya hak ve özgürlüklerinin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla 2911 sayılı Toplantı ve Yürüyüşleri Kanununun 17. Maddesi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 32. Maddeleri gereğince 25/11/2022 günü saat 00:00’dan 25/11/2022 günü saat 23:59’a kadar müsaade edilmeyecektir" ifadelerine yer verildi.