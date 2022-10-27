Beyoğlu’nda bir binada başlayan yangın 5 binaya sıçradı

Firuzağa Mahallesi Hüseyinağa Bahçe Sokak’taki 3 katlı bir binada sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde çevredeki 5 binaya daha sirayet etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Emniyet ekipleri olay bölgesinde güvenlik önlemi alırken, çevre ilçelerden olay yerine sevk edilen itfaiye görevlileri yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. (AA)