Beyoğlu’nda 4 katlı metruk bina çöktü

İstanbul Beyoğlu Çukur Mahallesi Kadın Çıkmazı Sokak’ta saat 07.00 sıralarında 4 katlı metruk binanın duvarı sokağa çöktü.

Edinilen bilgiye göre, 4 katlı metruk binanın bir kısmı daha önceden yıkılmıştı. Binanın yıkılmayan ve diğer binalara yapışık duvarı sokağa çöktü.

Park halindeki 34 DOS 783 plakalı ticari araç sokağa çöken molozların altında kalarak kullanılamaz hale geldi. Tehlike oluşturan kısımlar itfaiye ekipleri tarafından yıkıldı.



Binanın iki duvarının sokağa çöktüğü sırada can kaybı ve yaralanan olmadı. Aynı zamanda yan binalarda da çatlaklar oluştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri metruk binanın içerisinde arama çalışmaları yaparken, çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Öte yandan, duvarı olmayan ve metruk binanın duvarıyla kapanan bir bina da duvar yıkılmasıyla açığa çıktı. (İHA)



