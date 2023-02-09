Beyoğlu Semt Evi'nden yurttaşlara deprem bölgesi ile dayanışma çağrısı

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Beyoğlu Semt Evi gönüllüleri, üç gündür Beyoğlu ve çevresinde bulunan zincir marketleri dolaşıp alışveriş yapanlara deprem bölgesi ile dayanışmaya katkıda bulunmaları için çağrı yapıyor.

Yapılan çalışmaya yoğun bir ilgi olduğu bildirilirken; yurttaşların TKP üyelerine, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere, bebek bezi, hijyenik ped, tuvalet kağıdı, bulgur, pirinç, sıvı yağ gibi temel ihtiyaç malzemelerini satın alarak teslim ettiği aktarıldı.

Yapılan çalışma, semt evinin sosyal medya hesabından, “Deprem bölgesine gönderilmek üzere Tarlabaşı’nda bulunan zincir marketlerde alışveriş yapan halkımızdan destek istedik. Yoğun bir dayanışma gördüğümüz çalışmamızda anladık ki emekçi halkın dostu yine emekçilerdir” notuyla paylaşılırken, bir yurttaşın ise “Başka parti olsa yapmazdım ama komünistlere güveniyorum” dediği iletildi.