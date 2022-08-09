'Beynimdeki çipi çıkart' dedi, doktora silah çekip darp etti

Elazığ’da bulunan özel Mediline Hastanesi'nde dün yaşanan olaya göre, nöroloji uzmanı Dr. Oktay Kapan'ın daha önce hastası olduğu öğrenilen Serhan D. tedavi amaçlı hastaneye geldi. Tedavi için odaya giren Serhan D., Uzm. Dr. Kapan'a daha önceden geldiğinde beyninin içinde bir çipin olduğunu ve onun çıkartılmasını istediğini belirtti.

Beyninde herhangi bir şeyin olmadığını kabul etmeyen ve beyninde çip olduğunu ısrarla tekrarlayan Serhan D., Uzm. Dr. Kapan'ı "Eğer beynimdeki çipi çıkartmazsanız belimdeki silahta bulunan mermileri ağzına boşatırım" diye tehdit etti. Saldırgan güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirildi. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler saldırganı karakola götürdü.

'Erdoğan beni takip ediyor' demiş

Nöroloji uzmanı Dr. Oktay Kapan, "Normal bir vatandaş daha önce de hastaneye gelmişti ve şikayeti benim başıma çip takılmış onu bulmanızı ve çıkarmanızı istiyorum diyordu. Biz de aylar önce beyin MR'ı istemiştik ve çekmiştik. Hastanın beyninde herhangi bir duruma rastlamadık. Niye çip var diye sorduğumuzda 'Beni Amerika ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takip ediyor' diye ifadede bulundu" diye konuştu.

Doktor şikayetçi oldu

Saldırganın kendisine sosyal medya üzerinden de mesajlar yazdığını söyleyen doktor olayı şöyle anlattı:

"Dün hasta yine polikliniğimize gelerek 'Sen bana beynimde çip olmadığını söyledin ama benim beynimde çip olduğunu ben biliyorum benim kafamda bir iz var. O çipi de kulak burun boğaz doktoru taktı ben o çipi bulup çıkarmanı istiyorum' dedi. Kendisine anlattım daha önceden beyin MR’ı çektik bir şeyin olmadığını sana ispatladık ama kendisi bizlere inanmadığını söyledi. Bana dönüp 'Belimde silah var tetiğini indirmişim bütün mermileri senin ağzına boşaltırım' dedi.

Elini beline atınca bende onun üzerine atladım. Yaklaşık 15 dakika boğuştuk odaya ikinci bir şahıs daha geldi. Kafama ve vücuduma bir takım darbeler aldım. Boğuşma sonucunda silahı ellerinden alarak şahısları etkisiz hale getirdim. Olaydan sonra karakola giderek şikayette bulundum. Maalesef dün bir doktor daha ölecekti. Bu her gün yaşanan olaylar. Son zamanlarda sağlık çalışanlarına şiddet artarak devam ediyor. Bu adamlar kısa süre sonra cezaevinden veya karakoldan bırakılıyorlar." (İHA)