Beykoz'da ormanlık alanda yangın

İstanbul Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktığı, söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Haber Merkezi

Beykoz Çavuşbaşı’nda bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Helikopterin de havadan destek verdiği söndürme çalışmaları sürüyor.

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