Beykoz Çavuşbaşı’nda bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Helikopterin de havadan destek verdiği söndürme çalışmaları sürüyor.
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Beykoz'da ormanlık alanda yangın
İstanbul Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktığı, söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Haber Merkezi
Beykoz Çavuşbaşı’nda bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Helikopterin de havadan destek verdiği söndürme çalışmaları sürüyor.