Beykoz'da istinat duvarı çöktü: 1 kişi göçük altında kaldı

İstanbul, Beykoz'da Körfez Caddesi'nde saat 11.00 sularında, etkili olan sağanak yağış nedeniyle Lacivert Restoran'ın istinat duvarı çöktü.
Restoranın depo görevlisi olduğu öğrenilen E.'nin ise göçük altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis sevk edildi. Ekipler, E.’yi göçük altından kurtardı.
Polis olayla ilgili çalışma başlatırken yol trafiğe kapatıldı.
Spor salonunun çatısı çöktü
Beykoz’da şiddetli yağmura dayanamayan spor salonunun çatısı çöktü
Beykoz Acarkent’te bir sitedeyse spor salonuna ait çatı, sabah saatlerinde etkisini gösteren şiddetli yağışa dayanamayarak çöktü.
Çökme anında spor salonunda bulanan eğitmen ve vatandaşlar panik yaşadı.
Çöken çatının parçaları, spor salonun içerisinde bulunan havuz kısmına düştü. Çökme sırasında havuzda kimsenin olmadığı belirtildi. (İHA)