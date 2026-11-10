Beykoz Belediyesi davası: Belediye Başkanı Köseler'in tutukluluğuna devam kararı

Aralarında, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de bulunduğu 5'i tutuklu 41 sanıklı Beykoz Belediyesi davasının sekizinci duruşması İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Duruşmada tutuklu sanıkların ve avukatlarının beyanları alındı. Sanıklar suçlamaları reddetti, tahliyelerini istedi.

Tutuklu sanıklardan Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Ayvaz, Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün kendisine bağlanmasının ardından birkaç yapıyla ilgili yıkımın planlamasını yaptıklarını, yıkımın başlatıldığı gün yıkımına başlanan yerlerden birinin sahibi olan Ahmet Orhan Taşkıran’ın kendisini arayarak yıkımın durdurulmasını istediğini, ardından belediyedeki odasına “sinir krizi” geçirir vaziyette gelerek yıkıma itiraz ettiğini, sonrasında yürütmeyi durdurma kararı getirmesiyle yıkımın durduğunu ve ertesi gün belediyeye gelerek kendisi ve Yapı Kontrol Müdürü Enis Güller’le 3 buçuk saatlik bir görüşme gerçekleştirdiğini anlattı. Bu görüşme sırasında Taşkıran’ın rüşvet iddiasında bulunduğunu savundu.

'Rüşvet' iddiası: 'İki tane liyakatsiz arkadaşımızın tuttuğu saçma sapan bir tutanak'

ANKA Haber Ajansı'nın verdiği bilgiye göre, Yavuz Ayvaz, Taşkıran’ın kendilerine 8 milyon lirayı tutanakta belirttikleri gibi Köseler, Özdinç ve Sakman’a verdiğini söyleyip söylemediği sorusuna ise, “Ben para verdim dedi. 8 milyon civarında. Kime verdiğini tam söylemedi. Ayrıldıktan sonra bunu tutanak altına alalım dedik” yanıtını verdi. Konuya ilişkin söz alan Taşkıran da 8 milyon rüşvet verdiği iddiasını reddederken bu iddianın daha önce ortaya atıldığını kendisinin de mağduriyetini yükseltmek amacıyla bu iddiayı dile getirdiğini ancak o günkü toplantıda böyle bir iddiayı dile getirip getirmediğini hatırlamadığını savundu.

Enis Güller göreve gelmelerinin hemen ardından yıkım kararı olan yapıların bazılarının yıkımına başlanmasına karar verdiklerini söyledi. Taşkıran’ın rüşvet iddialarının önceden konuşulduğu yönündeki beyanının ardından bir sanık avukatı Güller’e duyumlar nedeniyle mi Taşkıran’nın yapısının ilk yıkım listesine aldıklarını sordu. Güller ise büyük ve göz önünde olması nedeniyle Taşkıran’ın yapısının da yıkılacak yapılar arasında yer verildiğini söyledi.

Ayvaz ve Güller, tutanağı başsavcılığa iletmek için neden 6 ay beklediklerinin sorulması üzerine yıkım için yürütmeyi durdurma kararının sonuçlanmasını beklediklerini söyledi.

Tutuklu yargılanan Başkan Danışmanı Levent Özdinç de, Ayvaz ve Güller’in beyanlarına “Ne baz kayıtlarında ne HTS'de ne mal varlığımda hiçbirinde bir şey yok. Benim burada olmamın tek sebebi iki tane liyakatsiz arkadaşımızın tuttuğu saçma sapan bir tutanak. Ben onlar hakkında davacıyım” şeklinde tepki gösterdi.

Alaattin Köseler de, “Bu tutanak bir sürü insanın mağduriyetine neden oluyor. Ben de bu tutanakla ilgili dava açacağım” dedi.

Tutanakta yer alan ifadeler nedeniyle tutuklanan Levent Özdinç, Ali Cihan Sakman ve ikinci kez tutuklanan Alaattin Köseler, Güller ve Ayvaz’ın beyanlarına tepki gösterdi. Güller ve Ayvaz’ın beyanlarının çelişkili olduğuna, tutanağın resmi kayıt altına alınmamış olmasına dikkat çeken avukatlar da tutanağa ciddi şüpheler barındırdığını belirtti.

Ara karar: İtirafçı Özel Kalem Müdürü'ne tahliye

20.30 sıralarında ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, etkin pişmanlıktan faydalanan tutuklu sanık Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş’ün ev hapsiyle tahliyesine karar verdi.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu diğer 4 tutuklu sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, sanıklardan Bilgehan Murat Miniç, Gülten Tozanlı, Havva Dindar, Besi Kaya, Gökcan Kaya, Uğur İnci ve Mahmut Adalı hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını kararlaştırdı.

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