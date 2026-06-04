Beyaz Saray’ın ‘kafes dövüşü’ şovuna son şampiyon Strickland’den ‘İsrail’ yumruğu: Protesto edeceğiz

Algoritmaya müdahale edin: Tek bir işlemle soL Haber’i Google’da ‘tercih edilen kaynak’ olarak seçin, aramalarınızda soL öne çıksın.

İsrail’e verilen desteğin ABD kamuoyu nezdinde giderek daha fazla tepki toplamasının Amerikan siyasetine yansımaları, beklenmedik bir krize daha yol açtı.

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Haziran’da Beyaz Saray’da bir “karışık dövüş sanatları” (MMA) turnuvası düzenleyecek.

UFC adlı MMA ligiyle ortak yapılacak etkinlik, Trump’ın bu sporu takip eden özellikle muhafazakar tabana yönelik bir propaganda çalışması olarak yorumlanıyor.

Fakat Beyaz Saray’da planlanan ve çeşitli nedenlerle haftalardır tartışma konusu olan şov, bu hafta aynı gün Beyaz Saray önünde protesto eylemi çağrısıyla karşı karşıya.

'Meğer yeterince Amerikalı değilmişim'

Çağrıyı yapan isim, 10 Mayıs’ta düzenlenen orta siklet şampiyonluk müsabakasında favori gösterilen rakibi Hamzat Çimayev’i alt ederek kemerin sahibi olan ABD’li dövüşçü Sean Strickland.

Fevri davranışları, sözünü sakınmayan tavrı ve ABD’deki muhafazakar beyaz tabanın hassasiyetlerini taşımasıyla tanınan Sean Strickland, dün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla “Görünüşe göre etkinliğe gitmek için yeterince ‘Amerikalı’ değilmişim. Uçak biletimi çoktan aldım bile. Oraya gidiyorum! Kemeri de yanımda getireceğim. Devasa bir megafon bulacağım ve doğruca kapıya dayanacağız. Siz de orada olacaksınız yürüyün hep birlikte gidelim” dedi.

Strickland’in eylem çağrısı, İsrail karşıtı söylemleri nedeniyle etkinliğin dışarıda bırakılmasına karar verilmesinin ardından geldi.

On gün sonra yapılacak etkinliğe İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun da katılması bekleniyor.

İsrail propagandasının yanında sporda tekel arayışı

Bu etkinliğin, Trump ve İsrail için propaganda fırsatı olmanın ötesinde, ABD’deki spor endüstrisi açısından da önemi var.

Dana White adlı patronun yönettiği UFC isimli lig, karışık dövüş sanatları alanında kurduğu tekel sayesinde her yıl milyarlarca dolarlık gelir elde ederken, organizasyon kapsamında dövüşen ve kimi zaman yaşamlarını dahi riske atan dövüşçülere bu gelirin çok az bir payını vermesi nedeniyle eleştirilerin odağında.

Ancak UFC, son yıllarda, bu tekelini boks sporuna da genişletmek istiyor. ABD’de boks sporunda 2000’li yıllarda sporcuların mücadeleleri sonucunda tekelleri kısıtlayan ve sporcuların lehine birçok madde içeren bir yasal düzenleme yapılmıştı. Dana White, Trump’la işbirliği halinde boks sporundaki bu yasal çerçeveyi ortadan kaldırmak için uzun süredir lobi faaliyetleri yürütüyor.