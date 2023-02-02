Beyaz Saray'dan Ilhan Omar'ın meclis komitesinden ihracına tepki

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, İsrail'e yönelik eleştirileri nedeniyle Demokrat Milletvekili Ilhan Omar'ın Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'ndeki görevine son verilmesinin "siyasi bir gösteri" olduğunu, bunun, ABD halkına zarar verdiğini kaydetti.

Minnesota Temsilcisi Somali asıllı Omar'ın Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nden çıkarılması kararına ilişkin bir soruya Jean-Pierre, "Biz bunu siyasi bir gösteri olarak görüyoruz. Tıpkı, meclisteki Cumhuriyetçilerin son haftalarda diğer Demokrat üyeleri kilit komitelerden çıkarmaları gibi" ifadesini kullandı.

Jean-Pierre, Omar'ın Kongre'nin "son derece saygın bir üyesi" olduğuna inandıklarını belirterek, meclisin bu kararının ABD halkına zarar verdiği görüşünü savundu. Sözcü ayrıca, Omar'ın daha önceki yorumları için özür dilediğini ve açıkça anti-Semitizmi kınadığını vurguladı.

ABD'de Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, İsrail'e yönelik eleştirileri nedeniyle, 211 "hayır" oyuna karşın 218 "evet" oyuyla Demokrat Milletvekili Omar'ın Dış İlişkiler Komitesindeki görevine son verilmesine karar verilmişti.

İsrail'in Filistin'e yönelik birçok politikasını eleştiren Omar'ın, 2021'de İsrail yanlısı Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi'nin (AIPAC) İsrail'i desteklemeleri için ABD'li siyasilere para ödediğini ifade etmesi tartışmalara neden olmuştu. (AA)