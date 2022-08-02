Beyaz Saray: Ziyaret Çin'in egemenliğinin ihlali anlamına gelmiyor

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin Çin'in egemenliğinin ihlali anlamına gelmediği" söylendi. Açıklamada "Pelosi'nin Taipei ziyareti 'Tek Çin' politikasıyla yüzde 100 tutarlıdır. Pelosi'nin ziyaretini Çin'in herhangi bir tür eylemi için bahane etmesine hiçbir sebep yok" denildi.



Beyaz Saray açıklamasında, Çin uçaklarının Tayvan Boğazı'nı geçtiğine yönelik doğrulanmış bir bilgi olmadığı, ancak bunun şaşırtıcı olmayacağı ifade edildi.



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, "Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etme fırsatı yakalamasının önemli olduğuna inanıyoruz. Egemenlik meselelerinin veya tek Çin politikasının herhangi bir ihlali söz konusu değil ve Çin'in saldırgan söylemi Washington'u korkutamayacak. Tek Çin politikasına bağlıyız, Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemiyoruz fakat kendisini savunması için desteklemeye de kararlıyız" diye konuştu.