Beyaz Saray yakınında silahlı çatışma: Şüpheli öldürüldü

Beyaz Saray yakınlarında çok sayıda silah sesi duyulurken, Gizli Servis ile Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanlarının olaya müdahale ettiği bildirildi.

ABD'nin başkenti Washington'da akşam saatlerinde Beyaz Saray çevresinde duyulan silah sesleri hareketliliğe neden oldu.

Gizli Servis'in sosyal medya platformundaki hesabından teyit ettiği ve Beyaz Saray'ın içinde canlı yayın yapan bazı muhabirlerin yayınlarına yansıyan 20-30 civarındaki kaynağı belirsiz silah sesi, görevlileri harekete geçirdi.

Güvenlik birimleri, söz konusu silah seslerinin Beyaz Saray'a yakın bir bölgede bulunan 17. Cadde ve Pennsylvania Avenue köşesinden geldiğini bildirdi.

Bahçedeki basın mensuplarını brifing salonuna toplayan Gizli Servis, Beyaz Saray çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı.

Öte yandan FBI Direktörü Kash Patel de olayla ilgili bir paylaşımda bulunarak "olay yerinde olduğunu" ve "Gizli Servis ile birlikte" çalıştıklarını ifade etti.

Söz konusu silah seslerinin duyulduğu esnada ABD Başkanı Donald Trump'ın da Beyaz Saray'da olduğu bildirildi.

Şüpheli hayatını kaybetti

Gizli Servis açıklamasında, şüpheli şahsın 17. Cadde ve Pennsylvania Avenue köşesine gelerek çantasından çıkardığı silahla ateş etmeye başladığı ve bunun üzerine Gizli Servis görevlilerinin şüpheliyi hedef aldığı bildirildi.

Ağır yaralı olarak en yakın hastaneye kaldırılan şüphelinin hastanede hayatını kaybettiği kaydedilirken, o esnada çevrede bulunan bir kişinin de hafif yaralandığı ancak durumunun iyi olduğu açıklandı.

Açıklamada herhangi bir güvenlik görevlisinin yara almadığı belirtildi. Öte yandan bir sivilin olay anında yaralandığı öğrenildi.

Trump'tan açıklama

Yaşananların ardından açıklama yapan ABD Başkanı Trump, şüphelinin Gizli Servis ajanlarıyla yaşanan silahlı çatışmada öldürüldüğünü doğruladı.

Yaklaşık bir ay önce Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin yemeğine yönelik saldırı girişimini hatırlatan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Bu olay, Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği saldırısından bir ay sonra gerçekleşti. Gelecekteki tüm başkanlar için, Washington DC'de şimdiye kadar inşa edilmiş en güvenli ve emniyetli mekan olacak olan Beyaz Saray'ın güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.''

Kimliği belli oldu

CNN'in mahkeme kayıtlarına dayandırdığı haberine göre, Best daha öncesinde zorla psikiyatri hastanesine yatırıldı, bir kere de "Ben İsa Mesihim" iddiasında bulunduktan sonra yerel polis tarafından tutuklandı.

Mahkeme tutanağına göre, polis memurları geçen yaz Beyaz Saray yakınlarında Best ile birçok kez karşılaştı. Best'in "Beyaz Saray kompleksinde dolaşarak çeşitli giriş noktalarından nasıl girilebileceğini sorduğu" için "Gizli Servis tarafından tanındığı" belirtiliyor.

Mahkeme belgelerine göre 2025'te Beyaz Saray yerleşkesinin bir bölümüne "araç girişini engellemek" suçundan zorunlu olarak hastaneye yatırıldı.

İddianameye göre, 2025'te uyarı işaretlerini görmezden gelerek Beyaz Saray'ın dışındaki yasaklı alana giren Best, birden fazla polis memuru tarafından durduruldu, kendisinin İsa olduğunu iddia etti ve "tutuklanmak istediğini" söyledi.

21 yaşındaki Nasire Best.

