Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Ukrayna'daki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.
Psaki, ABD'nin mevcut süreçte Ukrayna'yla 'gerçek zamanlı' istihbarat paylaştığını söyledi.
Haber Merkezi
yavuz karamahmutoğlu
Umut Bekcan
Beyaz Saray: Ukrayna'yla gerçek zamanlı istihbarat paylaşıyoruz
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, ABD'nin Rusya'nın saldırısı sürecinde Ukrayna'yla 'gerçek zamanlı' istihbarat paylaştığını söyledi.
Haber Merkezi
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Ukrayna'daki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.
Psaki, ABD'nin mevcut süreçte Ukrayna'yla 'gerçek zamanlı' istihbarat paylaştığını söyledi.