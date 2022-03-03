Beyaz Saray: Ukrayna'yla gerçek zamanlı istihbarat paylaşıyoruz

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, ABD'nin Rusya'nın saldırısı sürecinde Ukrayna'yla 'gerçek zamanlı' istihbarat paylaştığını söyledi.

Haber Merkezi

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Ukrayna'daki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Psaki, ABD'nin mevcut süreçte Ukrayna'yla 'gerçek zamanlı' istihbarat paylaştığını söyledi.

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