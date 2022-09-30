Beyaz Saray: Ukrayna'nın NATO üyeliğini müzakere etmenin zamanı değil

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "Ukrayna’nın NATO’ya kabul prosedürünü uygulamanın şimdi zamanı olmadığını" söyledi.

Sputnik'in haberine göre Sullivan, bugünkü basın toplantısında, “Bizce şimdi Ukrayna’yı desteklemenin en iyi yolu 'yerde' pratik destek. Brüksel’deki prosedür ise başka zamanda uygulanmalı” ifadesini kullandı.

ABD’nin NATO’ya “açık kapı” politikasına desteğinden vazgeçmediğinin altını çizen Sullivan, “Üyelikle ilgili tüm kararlar, 30 üye ülke ile aday ülke arasında hallolmalı” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbass, Herson ve Zaporojye'nin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmaları imzalamasının ardından, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy "NATO'ya hızlandırılmış süreçle üyelik başvurusu yapmakta olduklarını" duyurmuştu.