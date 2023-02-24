Beyaz Saray Rusya'ya dönük yeni yaptırımlar açıkladı

ABD, Ukrayna'daki savaşın yıl dönümü nedeniyle Rusya'ya dönük yeni yaptırım paketini duyurdu. Bu kapsamda ABD yaklaşık 2,8 milyar dolar değerinde 100'den fazla Rus metali, minerali ve kimyasal ürünü üzerindeki gümrük vergilerini artıracak.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Bugün, Rusya'nın işgalinin birinci yıl dönümünde, ABD, Ukrayna'ya ihtiyacı olan desteği sağlamaya devam etmek ve Rusya'yı saldırganlığından ötürü sorumlu tutmak için bir dizi ek eylem ilan ediyor" denildi.

Çin ve diğer ülkelerden şirketler de yaptırım listesine eklendi

Açıklamada şöyle denildi:

"Bugün, Ticaret Bakanlığı, Rusya'nın savunma sektörünü desteklemek için yaptırım kaçınma faaliyetlerinde bulunduğu için, diğer ülkelerin yanı sıra Çin de dahil olmak üzere yaklaşık 90 Rus ve üçüncü ülke şirketini Varlık Listesi'ne ekleyerek birkaç ihracat kontrol eylemi gerçekleştirecek."

ABD, G7 ortakları ve müttefikleriyle koordinasyon halinde, "Rusya'nın savaş çabalarını destekleyen Avrupa, Asya ve Orta Doğu'daki hem Rus hem de üçüncü ülke aktörleri dahil 200'den fazla kişi ve kuruluşa" yaptırım uygulayacağını açıkladı.

Bugün ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna'ya 2 milyar dolarlık ek güvenlik yardımı yapılacağını duyurmuştu.