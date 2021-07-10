Beyaz Saray: Haiti'ye asker göndermek gibi bir planımız yok

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise, Çarşamba günü bir uluslararası suikastçı ekibi tarafından Port-au-Prince dışındaki evinde vurularak öldürülmesini takiben yetkililer sıkıyönetim ilan edilmesini istedi.

Cuma günü, hükümet resmi olarak ABD'den "stratejik altyapının güvenliğini sağlamaya yardımcı olmak" ülkeye asker için asker göndermelerini istedi. Reuters ve The New York Times'a konuşan Beyaz Saray yetkilileriyse Haiti'ye doğrudan asker yollama "planı olmadığını" belirtti.

Daha önce, bir ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Haitili yetkililerin Washington'dan "güvenlik ve soruşturma desteği" istediğini belirtmişti. Öte yandan ABD'li yetkililer "ABD'nin nasıl yardım edebileceğini" görüşmek üzere Port-au-Prince ile temas halinde olduğunu söyledi.

ABD daha önce Başkan Vilbrun Guillaume Sam'in suikastının ardından 1915 ve 1934 yılları arasında Haiti'yi işgal etti, ülkenin altın rezervlerini yağmaladı ve işgalin bir "Alman devralmasını" önlemek için gerekli olduğunu iddia etti. Haiti modern tarihi boyunca ABD kuklası hükümetlerle ve ABD güdümlü darbelerle boğuşmaya devam etti. Haiti'nin geçici hükümeti Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD işgalinin "gaz rezervlerini korumak için" gerekli olduğu söylendi.

Soğuk Savaş sırasında Washington, Başkan Francois Duvalier'in diktatörlüğünü destekledi, ancak 1986'da oğlu Jean-Claude Duvalier'e aynı desteği vermedi ve onu bir ABD Hava Kuvvetleri uçağıyla ülke dışına uçurdu. 1993'te ABD, 1991'de bir darbeyle devrilmesinden sonra Başkan Jean-Bertrand Aristide'i yeniden iktidara getirmek için işgalde bulundu. 2004'te Washington, bu kez Aristide'ye karşı bir darbeyi desteklemek için yeniden askeri müdahalede bulundu.

Haiti'de ABD kuklası Moise hükümetine karşı kitlesel eylemler uzun süreden beri devam ediyordu.

Cuma günü Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, üst düzey FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin "durumu ve nasıl yardımcı olabileceğimizi değerlendirmek için mümkün olan en kısa sürede" Port-au-Prince'e gönderileceğini duyurdu. Yine Cuma günü, iki ABD vatandaşının suikastın şüphelileri arasında olduğu ortaya çıktıktan sonra, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price ABD'nin durumu "yakından izlediğini", ancak "gizlilik kaygıları nedeniyle" ayrıntılar hakkında yorum yapamayacağını söyledi.

Moise, Çarşamba günü bir grup paralı asker tarafından evine düzenlenen saldırının ardından öldü, eşi Martine Moise de saldırıda yaralandı ABD'de bir hastaneye kaldırıldı.